Заболеваемость COVID-19 в РФ достигла максимума с середины февраля

https://static.news.ru/photo/14ab39fe-cc21-11eb-8ccd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла максимума с середины февраля. Медики выявили 14 723 случая заражения коронавирусом, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию выявили во всех 85 регионах страны. При этом у 2373 заболевших (16,1%) не было характерных симптомов коронавируса. Данные соотносятся с серединой февраля, однако в тот период наблюдался практически ежедневный спад числа случаев заболевания. В настоящее время заболеваемость продолжает расти. В частности, с 8 июня прирост ежедневно увеличивался примерно на тысячу новых случаев: в субботу, 12 июня, было зафиксировано 13 510 заболевших.

Больше всего больных традиционно оказалось в Москве. Суточный прирост заболевших COVID-19 превысил планку в 7,7 тысячи человек. Это произошло впервые с 26 декабря. Ранее сообщалось о 6701 случае инфицирования.

Всего в России за весь период пандемии выявлено 5 208 687 случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 4 801 335 пациентов, скончались 126 430 человек.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить выходные — власти сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры пока не распространяются.