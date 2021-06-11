Заболеваемость COVID-19 в РФ достигла максимума с середины февраля

Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла максимума с середины февраля. Медики выявили 14 723 случая заражения коронавирусом, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Инфекцию
Больше всего больных традиционно оказалось в Москве. Суточный прирост заболевших COVID-19 превысил планку в 7,7 тысячи человек. Это произошло впервые с 26 декабря. Ранее сообщалось о 6701 случае инфицирования.
Всего в России за весь период пандемии выявлено 5 208 687 случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 4 801 335 пациентов, скончались 126 430 человек.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить выходные — власти сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры пока не распространяются.