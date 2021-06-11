https://static.news.ru/photo/3d3a51de-cb77-11eb-9110-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы. Документ подписал глава мегаполиса Сергей Собянин.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Работодателям также рекомендовано с 13 июня перевести минимум 30% сотрудников на удалёнку. Кроме того, весь персонал старше 65 лет и имеющий хронические заболевания, кроме привитых, также необходима отправить на «дистанционку».

В Москве с 23:00 до 06:00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки. <...> Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию от коронавируса, Москву будет постоянно лихорадить, — заявил Собянин.

По его словам, «самое тревожное» — это то, что, по словам врачей, «много тяжёлых больных. Причём не только среди пациентов „традиционных“ групп риска». Страдают «многие люди среднего возраста и даже молодые».

Накануне Собянин признал, что уровень заболевания коронавирусом в городе высок, но ужесточать противоэпидемические меры в столице не планируется.

По его словам, считалось, что пик эпидемии придётся на апрель-май, но он сдвинулся на июнь-июль. На данный момент пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек в городских больницах.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимальных значений с начала года. За минувшие 24 часа медики выявили в столице 6701 случай недуга, передаёт оперштаб по борьбе с инфекцией.