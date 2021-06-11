Заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года

https://static.news.ru/photo/e46c524a-cb59-11eb-95ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимальных значений с начала года. За минувшие 24 часа медики выявили в столице 6701 случай недуга, передаёт оперштаб по борьбе с инфекцией.

До этого эксперты передавали данные о 5853 заражённых, таким образом заболеваемость за сутки увеличилась на 848 случая, или почти на 14%. Умерли за 24 часа 67 жителей мегаполиса с COVID-19. За всё время пандемии скончались от COVID-19 в городе 20 838 человек.

Выписались по выздоровлении за сутки 2725 москвичей. В общей сложности с коронавирусом справились 1 млн 90 тыс. 700 жителей столицы.

В РФ за последние сутки выявили 13 510 новых заболевших COVID-19. Выздоровели за 24 часа 9986. Скончались 399.

Рост числа заражений коронавирусом в России связан с началом сезона отпусков и выпускных, а также с более активным тестированием. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам врача, дети нередко являются переносчиками COVID-19, но сами при этом переносят заболевание бессимптомно. К тому же тестируют их на наличие инфекции редко.

Ранее сообщалось, что недостаточная вакцинация населения — главная причина роста заболеваемости коронавирусом в России, об этом рассказал NEWS.ru профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Если бы все дружно сделали прививку, число больных бы уменьшилось, отметил эксперт. В РФ есть «нормальные, эффективные, хорошие вакцины», поэтому привиться от коронавируса может и должен каждый, добавил Аграновский.