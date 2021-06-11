Иммунолог назвал причину роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/a0a9cab8-cab6-11eb-96bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа заражений коронавирусом в России связан с началом сезона отпусков и выпускных, а также с более активным тестированием. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Lenta.ru.

У нас достаточно много проходило мероприятий, связанных со студентами, школьниками, даже с детскими садами, родители устраивали выпускные, — отметил он.

По словам врача, дети нередко являются переносчиками COVID-19, но сами при этом переносят заболевание бессимптомно. К тому же тестируют их на наличие инфекции редко.

Что касается взрослых, то, наоборот, их стали проверять на коронавирус активнее, поэтому и возросло количество выявляемых заражений. Специалист добавил, что благодаря расширенной тестовой системе в статистику попадают и те, кто заразился повторно.

По мнению Болибока, более важным показателем, нежели число заболевших, является смертность как от коронавируса, так и общая. Он с сожалением констатировал, что смертность выросла.

Иммунолог подчеркнул, что пандемия ещё не завершилась. Надёжной защитой от повторного заражения является вакцинация.

За минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с февраля. В Москве суточный прирост составил 5853 случая — максимум с середины января.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что к росту заболеваемости в Москве привела холодная и дождливая погода, из-за которой горожане вынуждены много времени проводить в закрытых помещениях.