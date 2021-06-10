Инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом плохой погодой

https://static.news.ru/photo/21dcfb14-ca9e-11eb-89b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной роста случаев заражения коронавирусом в Москве является плохая погода, из-за которой жители столицы вынуждены оставаться в закрытых помещениях. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

На прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода. И вероятно, что большая часть населения встречались в замкнутых пространствах, что и способствует аэрозольному методу передачи инфекции, — пояснил он.

По словам эксперта, пока остаются непривитые и не переболевшие граждане, распространение COVID-19 будет продолжаться. Он призвал россиян как можно скорее пройти процедуру вакцинации, а также пользоваться масками и соблюдать другие профилактические меры.

Инфекционист усомнился в том, что в связи с ростом заболеваемости будут введены дополнительные ограничения. По его мнению, ситуация не является критической.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с февраля. В Москве суточный прирост составил 5 853 случая — максимум с середины января.