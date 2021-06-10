В России выявили максимальное число заражённых COVID-19 впервые с февраля

https://static.news.ru/photo/ce30894c-ca91-11eb-bd44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зафиксировано 12 505 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост за период с 22 февраля, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За сутки из больниц выписаны 10 188 пациентов, выздоровевших от COVID-19. Скончались от болезни 396 человек.

Всего с начала пандемии в России заразились более 5,1 млн человек. К настоящему времени свыше 4,7 млн из них вылечились. Жертвами инфекции стали 125,6 тысячи человек. Под наблюдением врачей остаются около 504,7 тысячи человек.

Лидером по уровню заболеваемости в стране остаётся Москва. За минувшие сутки в столице выявлено 5853 случая заражения. Наименьший прирост в Ненецком автономном округе — два человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается отчасти из-за несоблюдения населением мер безопасности и масочного режима. Он подчеркнул, что носить маски и сохранять дистанцию в общественных местах необходимо до формирования в стране коллективного иммунитета.