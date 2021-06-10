Мурашко назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8ca2fdcc-c9e0-11eb-809e-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в России происходит отчасти из-за несоблюдения населением мер безопасности и масочного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания.

Второе — это соблюдение масочного режима и дистанцирования до [конца действия] ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция, — цитирует его агентство.

Как сообщалось, 9 июня в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что суточный прирост заболеваемости впервые за три месяца вырос. Он превысил 10 тысяч случаев.

Ранее Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт 100-процентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.

По его словам, 100-процентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания существует. Но у всех, кто прошёл вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией он менее 0,8%. К тому же, привитому человеку не понадобится госпитализация.