Вирусолог назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c36ad58-cac3-11eb-a5d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недостаточная вакцинация населения — главная причина роста заболеваемости коронавирусом в России, об этом сообщил NEWS.ru профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Если бы все дружно поставили прививку, число больных бы уменьшилось, отметил эксперт.

У нас свобода слова, у нас есть Интернет. Вместе с полезными знаниями распространяются слухи, предрассудки, полузнания, которые ещё хуже, чем полное невежество. Большинство тех, кто не прививается, это люди скорее пассивные. Они что-то выжидают, потому что слышали, что это опасно или вообще никакого вируса нет, — объясняет медику причину отказов от прививок.

В России есть «нормальные, эффективные, хорошие вакцины», поэтому привиться от коронавируса может и должен каждый, добавил Аграновский. Если этого не сделать, эпидемия, конечно, закончится, но ценой разрушенных жизней и смертей людей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России сделано 32,2 млн прививок от COVID-19. Около 13 млн человек сейчас полностью привиты от болезни. Для сравнения, в США уже 60 млн человек получили вакцину.

За минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с февраля. В Москве суточный прирост составил 5853 случая — максимум с середины января.

Ранее NEWS.ru писал, что рост числа заражений коронавирусом в России связан с началом сезона отпусков и выпускных, а также с более активным тестированием. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.