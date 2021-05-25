Ещё один регион может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4b90825c-bd4a-11eb-a1af-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти ещё одного региона могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии, сообщает РИА Новости.

В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. <...> Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения, — цитирует агентство губернатора.

Ранее стало известно, что власти Якутии намерены штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников. В правительстве республики объяснили, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней. Несколькими днями ранее постановление об обязательной иммунизации населения было подписано главным санитарным врачом Якутии.

Некоторое время назад зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. Две трети россиян высказались против такой меры.