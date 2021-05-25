В Якутии собрались ввести принудительную вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/114b3f96-bd3c-11eb-89b6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Якутии намерены ввести принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Так работодателей в республике будут штрафовать, если те не обеспечат своих сотрудников вакциной, пишет Telegram-канал «Подъём».

Сумма штрафа составит 200 тысяч рублей. Если же работник будет сам отказываться от вакцинации, то ему не позволят выйти на работу.

На сайте регионального правительства говорится , что решение принято «в соответствии с нормативными актами федерального и республиканского уровня». О каких нормативных актах идёт речь, не уточняется.

Telegram-канал уточняет, что по данным источников в правительстве Якутии, к опубликованному постановлению главного санитарного врача республики по обязательной вакцинации теперь готовится «разъяснение».

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума 19 мая заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение.