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В Якутии собрались ввести принудительную вакцинацию от коронавируса

12:23, 25 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Якутии намерены ввести принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Так работодателей в республике будут штрафовать, если те не обеспечат своих сотрудников вакциной, пишет Telegram-канал «Подъём».

Сумма штрафа составит 200 тысяч рублей. Если же работник будет сам отказываться от вакцинации, то ему не позволят выйти на работу.

На сайте регионального правительства говорится, что решение принято «в соответствии с нормативными актами федерального и республиканского уровня». О каких нормативных актах идёт речь, не уточняется.

Telegram-канал уточняет, что по данным источников в правительстве Якутии, к опубликованному постановлению главного санитарного врача республики по обязательной вакцинации теперь готовится «разъяснение».

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума 19 мая заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение.

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