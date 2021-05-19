Россияне оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/20dc2e02-b94a-11eb-8cce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети россиян (66%) против того, чтобы вакцинация от коронавируса проводилась в обязательном порядке. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

По словам противников обязательной вакцинации, это является нарушением прав граждан. Они подчёркивают, что люди должны иметь возможность выбирать, прививаться или нет.

Поддержали идею 19% опрошенных и ещё 15% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Среди сторонников обязательной вакцинации мужчин больше, чем женщин — 21% и 16% соответственно. Преимущественно в пользу данной меры высказывались россияне старше 45 лет и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%).

Опрос проводился 19 мая во всех округах России. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной в целях защиты большинства населения страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что власти эту идею не прорабатывают.