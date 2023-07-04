Энергоэксперт рассказал, к чему приведет обесточивание ЗАЭС Энергоэксперт Юшков: отключение Украиной ЗАЭС от электроснабжения не приведет к катастрофе

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Отключение украинской стороной Днепровской линий электропередачи, обеспечивавшей энергоснабжение Запорожской АЭС, не приведет к катастрофическим последствиям, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Пятым каналом» он при этом отметил, что отключение, безусловно, не пройдет бесследно.

Сейчас ничего катастрофического и опасного там нет, потому что атомные энергоблоки все остановлены. Станция находится в режиме холодного острова, — пояснил специалист.

По его словам, ядерные реакторы на Запорожской атомной электростанции были практически полностью отключены еще в 2022 году. В нынешнем году сотрудники АЭС отключили оставшиеся, однако процесс их охлаждения занимает длительное время.

В активной фазе ни один реактор не находится. Ничего страшного, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт. По словам советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа, сейчас станция подключена к резервной, 330-й ЛЭП, которая может обеспечивать энергообеспечение блоков.