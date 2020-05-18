Эксперт сообщил об ощутимом падении уровня коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/87326560-994b-11ea-9d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уровень циркуляции коронавируса в столице и области упал в 4-5 раз. В Москве он сейчас составляет 2,6%, в Подмосковье — 3,8 — 3,9%.

Эти данные свидетельствуют о падении уровня циркуляции вируса среди населения, сообщил в программе «Док-Ток» на Первом канале директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По тем данным, которые мы имеем, а мы протестировали сегодня как референс-центр по Москве порядка 90 тыс. населения Москвы и Московской области, мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз, — сказал врач.

Специалист добавил, что до этого уровень циркуляции коронавируса составлял 12-14%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал распространение коронавируса в регионе. Он выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 в течение недели.