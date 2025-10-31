Экс-замгубернатора Югры обвинили в получении взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексея Шипилова, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (не менее 7,5 млн рублей) и превышение должностных полномочий.

Дело уже направили для рассмотрения по существу в Сургутский городской суд, сообщили в надзорном ведомстве региона. В прокуратуре уточнили, что Шипилова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая касается получения взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность в субъекте России. Кроме того, ему предъявили обвинения по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

Правоохранительные органы также наложили арест на имущество Шипилова. Его общая стоимость превышает 9,5 млн рублей, и эти активы выступят в качестве обеспечительной меры по делу о взятке.

Ранее в уголовном деле о взятках в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске появились два новых фигуранта. Следователи привлекли подозреваемых к ответственности.