Экс-премьера Кузбасса обвинили в крупном мошенничестве Экс-премьеру Кузбасса Телегину предъявлено обвинение в 30 эпизодах мошенничества на 72 млн рублей

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вячеслав Телегин

Бывшему главе правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину предъявлено обвинение в 30 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, заявил следователь в ходе заседания Центрального суда Кемерово, где решается вопрос об аресте, передает ТАСС. Экс-чиновнику инкриминируют хищение около 73 млн рублей. Преступления были связаны с переселением из аварийного жилья, когда Телегин был главой города Ленинска-Кузнецкого.

Ему предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказал в суде представитель СК по Кузбассу.

В правоохранительных органах сообщили, что речь идет об эпизодах в период 2015–2018 годов. По версии следствия, Телегин в бытность главой Ленинска-Кузнецкого похитил порядка 73 млн рублей при заключении контрактов с подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территорий строящихся многоквартирных домов.

Экс-премьера Кузбасса задержали 5 декабря. Заседание суда по избранию меры пресечения в тот же день перенесли, продлив Телегину срок задержания еще на трое суток.

Телегин работал в правительстве Кемеровской области с 2018 года, где отвечал за коммунальные вопросы, дорожный комплекс, а позже был назначен первым зампредом. В августе стало известно о его отставке по состоянию здоровья.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего сенатора Магомеда Магомедова и его брата Зиявудина к 18 и 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении около 11 миллиардов рублей.