Экс-председатель Конституционного суда Тывы предстал перед судом Экс-председатель Конституционного суда Тывы Саая предстал перед судом по делу о присвоении

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Бывший председатель Конституционного суда республики Тыва Аяс Саая предстал перед судом по делу о присвоении. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Экс-судья подозревается в присвоении почти 1,5 млн рублей, выделенных из бюджета.

После завершения Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая и подчиненных ему сотрудников Монге-Байыра Ондара, Эдуарда Чикашова и Оыргу Ондар оно принято к рассмотрению судом, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, фигурантам предъявлены обвинения по статьям о присвоении, пособничестве в присвоении и использовании заведомо подложного документа. По данным следствия, в период с 2014 по 2016 годы Саая при помощи подчиненных присвоил более 1,4 млн рублей, выделенных из бюджета региона на проведение конференции. Экс-судья обеспечил составление соучастникам подложных документов о расходовании средств в ходе мероприятия.

На имущество подсудимых наложен арест.

Прокуратура Хабаровского края сообщила, что организатор группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев сядет в колонию на пять лет. При этом мошенница получила отсрочку до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста. По имеющимся данным, подсудимой было похищено из федерального бюджета свыше 17 миллионов рублей.

В Иркутске суд приговорил к 10 годам лишения свободы 52-летнего мужчину, который устроил взрыв в лифте жилого дома, в результате чего пострадал один человек. Также подсудимый должен выплатить штраф.