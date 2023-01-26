Получавшая пособия на мнимых младенцев мошенница получила пять лет тюрьмы Организатор группы по получению соцпособий на мнимых младенцев в Хабаровске сядет на 5 лет

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Прокуратура Хабаровского края сообщила, что организатор группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев сядет в колонию на пять лет. При этом мощенница получила отсрочку до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста. По имеющимся данным, подсудимой было похищено из федерального бюджета свыше 17 миллионов рублей.

Как ранее сообщало РИА Новости, преступной группой управляла 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница. Организованная группа работала в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Те под видом матерей обращались в городские отделы ЗАГС за получением свидетельств о рождении детей, а участницы группы выступали как свидетели данного факта. В дальнейшем фиктивные матери получали социальные выплаты, материнские капиталы и пособия. Часть денег они оставляли себе, а большая часть уходила организаторам преступной схемы.

В результате Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении руководительницы группы. Она признана виновной в совершении 23 преступлений по статье о мошенничестве при получении выплат и пособий.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста, — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что мошенницы заключали досудебное соглашение по делу. Уголовное дело в отношених других участников организованой группы находится на рассмотрении суда. Всего в схеме было задействовано 23 человека, они обвиняются в совершении 27 преступлений. Нанесенный ими ущерб оценивается в 20 млн рублей.