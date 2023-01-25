Жителя Иркутска посадили на 10 лет за взрыв в лифте жилого дома

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В Иркутске суд приговорил к 10 годам лишения свободы 52-летнего мужчину, который устроил взрыв в лифте жилого дома, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. Также подсудимый должен выплатить штраф.

Инцидент произошел 30 ноября 2021 года. При подъеме лифта в многоквартирном жилом доме произошел хлопок, сработала аварийная остановка. В результате находившийся в кабине 30-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По горячим следам был задержан мужчина, проживающий в одной из квартир в данном подъезде дома. <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления ФСБ России по Иркутской области, уголовное дело было возбуждено по статьям об умышленном повреждении имущества, совершенном путем взрыва, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Как сообщили в УФСБ, осенью 2021 года осужденный изготовил самодельное взрывное устройство и разместил его в лифте многоквартирного дома. Сам же, находясь на безопасном расстоянии, при помощи пульта ДУ привел устройство в действие.

По словам осужденного, он хотел отомстить соседу, однако в лифте в момент взрыва оказался сын соседа, а не сам мужчина, с которым виновный конфликтовал.

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