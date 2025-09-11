Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:12

Экс-силовик в суде назвал журналиста чмо, избил оператора и попал на видео

Экс-полицейский напал на съемочную группу ГТРК «Адыгея» в суде и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший полицейский напал на съемочную группу ГТРК «Адыгея» в здании Верховного суда республики, сообщил Telegram-канал Readovka. Экс-правоохранитель назвал корреспондента чмо и проституткой, а затем ударил оператора.

Посмотри, в каком ты виде сюда пришла, чмо, — сказал полицейский.

По данным Readovka, нападавшего опознали как бывшего сотрудника МВД по имени Мурат А. — он ранее не раз становился участником скандалов. По данным канала, весной он устроил пьяную драку с сотрудником ГАИ, а позже угрожал пассажирам в электричке.

На бывшего полицейского подали заявление, он объявлен в розыск. В Союзе журналистов России пообещали держать дело на контроле.

Ранее оперуполномоченный 19-го отдела полиции Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он избил задержанного за административное правонарушение прямо в отделе — сначала ударил в грудь, затем пинал по телу. Сотрудника задержали, при обысках у него обнаружили патроны, наручники и нож.
