Появились детали нападения екатеринбуржца, который прибил гвоздями женщину

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Telegram-канал RT сообщил, что мотивом жестокой разборки в Екатеринбурге между возлюбленными стал обман женщины. По словам источника, близкого к семье, пострадавшая заявила сожителю, что повезет маму в больницу, но вместо этого сутки распивала алкогольные напитки.

Канал пишет, что мужчина встретил возлюбленную в нетрезвом состоянии на улице и «рассвирепел». По информации RT, напавший на женщину уже имеет судимость за избиение нескольких человек и кражу телефона, часов и ботинок. Он отсидел два года и вышел на свободу летом 2023 года. С этого момента он жил с пострадавшей. Источник добавил, что мужчина всегда работал в автосервисах и тоже имел пристрастие к спиртному. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.

До этого сообщалось, что пострадавшая из-за постоянных скандалов решила переночевать у матери, о чем и предупредила сожителя. После этого благоверный увидел ее на улице, когда та чистила свою машину, предложил переговорить в спокойном месте и отвел в гараж. В итоге житель Екатеринбурга избил ее, пригвоздил к доске и поджег. После издевательств мужчина заставил отвезти его в соседний город за 83 километра от областной столицы. Женщине удалось спастись, устроив по дороге ДТП.