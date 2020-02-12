https://static.news.ru/photo/490c2124-4d8b-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» лишила членства в партии Вильгельма Зейделя, возглавляющего совет депутатов Читинского района в Забайкалье. Единороссы отреагировали на публикацию фотографии, на которой Зейдель якобы показал «усы Гитлера», а стоящая рядом с ним женщина — нацистское приветствие.

Принято решение президиумом регионального совета партии об исключении Вильгельма Зайделя из партии в связи с нанесением ущерба политическим интересам партии, — заявила представитель забайкальских единороссов Екатерина Фисун в комментарии «Чита.ру».

По информации издания, фотография появилась 11 февраля в Instagram — на странице руководителя сети библиотек Читинского района Евгении Ушаковой. Она — женщина, которая засветилась на фото с Зейделем, — сопроводила публикацию подписью «Кто в теме, тот поймёт».

Позже Ушакова заявила, что единоросс на фото слал воздушный поцелуй, а сама она просто закрывалась рукой от камеры.

Как писал NEWS.ru, отделение Единой России в Санкт-Петербурге исключит члена партии, в квартире которого нашли подпольное казино.