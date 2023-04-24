ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов Калашникова у военных

В Белгородской области ФСБ задержала двух мужчин за покупку автоматов Калашникова у военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Они собирались продать оружие и 383 патронов к нему, однако аферу сорвали силовики, вычислившие злоумышленников.

По данным УФСБ, фигуранты дела приобрели два АК-74М. Их поставщиками, предположительно, стали военнослужащие на приграничных территориях. Оружие и патроны к нему изъяли.

Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы, — уточнили в силовом ведомстве.

В отношении Белгородцев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Ранее следователи Федеральной службы безопасности предъявили обвинение в государственной измене заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. По данным правоохранителей, суд уже отправил обвиняемого в СИЗО.