Двое военных погибли в ДТП в Подмосковье «Осторожно, Москва»: двое военных погибли в ДТП в подмосковном Монино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в подмосковном поселке Монино трое военных на Kia врезались в КамАЗ. По информации канала, в результате аварии пострадали двое военных, третий, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.

По данным «Осторожно, Москва», авария произошла вечером 7 июня в поселке Монино. В публикации говорится, что 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части перевозил на своем авто сослуживцев будучи пьяным. По сведениям канала, он врезался в припаркованный к обочине грузовик. Прибывшая на место скорая помощь не успела спасти его сослуживцев, те скончались на месте.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате падения КамАЗа пострадали шесть человек. По данным СМИ, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Все пострадавшие были военнослужащими.

До этого сообщалось, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.