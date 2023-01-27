«112»: шесть военнослужащих пострадали в ДТП с КамАЗом в Белгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что в Белгороде в результате опрокидывания КамАЗа пострадали шесть человек. По данным канала, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Как добавляется в публикации, все пострадавшие были военнослужащими.

Авария, как заявляют авторы, случилась утром 27 января в черте Белгорода. По данным «112», военный грузовик съехал с дороги и опрокинулся. По информации канала, причиной аварии мог стать густой туман и сильный гололед на дороге. Уточняется, что все пострадавшие были в срочном порядке доставлены в военный госпиталь, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.

До этого в экстренных службах сообщили, что в Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом. По предварительной информации, люди направлялись из Луганска в Белгород. По данным служб, пострадавшие не получили серьезных травм. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.