Восемь человек пострадали в ДТП с военным тягачом под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, люди направлялись из Луганска в Белгород.

Восемь человек госпитализированы в Россошанскую райбольницу. Пассажирский автобус ехал из Луганска на Белгород и въехал в военный тягач МАЗ 537, — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пострадавшие не получили серьезных травм. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее в Кировской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка». По сведениям инспекции, жертвами аварии стали водитель и пассажир маршрутки.

В Пермском крае ранее перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали два человека. Автобус следовал в Пермь из Александровска, на заснеженной дороге он съехал в кювет и перевернулся.