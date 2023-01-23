Baza сообщила о ДТП с военной колонной под Воронежем Baza: шесть сотрудников Росгвардии пострадали в аварии под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.

Baza пишет, что росгвардейцы двигались в колонне на бронированном КамАЗе. В какой-то момент по встречной полосе вылетел другой грузовик, который вел местный предприниматель. Водителям не удалось избежать столкновения.

Baza пишет, что пострадавшие военные служили в Мордовии. Их и водителя второго грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Каслинском районе Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погибли пять человек и еще один пострадал. По данным регионального МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Инцидент произошел 22 января в 04:40 мск на 34-м км автодороги Тюбук — Кыштым.