Двое россиян пропали без вести во время пурги в тундре Двое жителей села Нешкан на Чукотке пропали во время пурги в тундре

Фото: МЧС Чукотского АО

Чукотские спасатели приступили к поискам двух человек, потерявшихся 10 ноября во время пурги в тундре, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Чукотского муниципального района. Также к поискам подключились трое добровольцев, они обследуют местность на снегоходах.

Согласно сообщению администрации, четверо жителей села Нешкан возвращались домой на снегоходах, и по пути случился инцидент — одно из транспортных средств провалилось под лед. Два человека отправились за помощью в ближайший населенный пункт, а другие два с запасом продуктов остались на месте происшествия. Потом началась пурга. Вернуться к оставшимся в тундре людям удалось только 12 ноября, однако их там уже не было.

Ранее сообщалось о поисках женщины и ребенка в реке Белая в Майкопе, в которую вечером 13 ноября упал автомобиль. Всего в машине находилось пять человек. Трое из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Утром 14 ноября автомобиль вытащили из воды на берег. К поискам пропавших привлекли 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.

До этого спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников на Камчатке. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась. С просьбой найти пропавших туристов к спасателям обратились их родственники.