На Камчатке спасатели нашли трех потерявшихся мужчин

Фото: 25.mchs.gov.ru

Спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников на Камчатке. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели обнаружили пропавших в 10 км от трассы, помощь им не требуется, едут самостоятельно. Задержались по причине плохой дороги, — цитирует издание слова собеседника в экстренной службе.

С просьбой найти пропавших туристов к спасателям обратились их родственники. По словам жены одного из путешественников, туристы не вернулись домой в назначенное время и не вышли на связь.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС выехали на поиски пропавших туристов на квадроциклах, так как из-за обильных дождей в регионе размыты лесные дороги. С собой у спасателей были беспилотники, чтобы осматривать территорию при необходимости с высоты.