Спасатели Майкопа ищут женщину и ребенка из упавшего в реку автомобиля

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Женщину и ребенка ищут спасатели в реке Белая в Майкопе, куда накануне вечером упал автомобиль, сообщает МЧС Республики Адыгея. Всего в машине находилось пять человек. Трое из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно.

По уточненной информации, в автомобиле находилось пять человек, трое из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводится поиск двух человек: женщина 1989 года рождения и ребенок — 2013 года, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, утром 14 ноября автомобиль вытащили из воды на берег. К поискам пропавших привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.

Ранее автомобиль упал в реку Неву в Санкт-Петербурге. В нем находилась женщина, работавшая медсестрой в местной детской поликлинике. Позже выяснилось, что она была беременной и не дожила до своего дня рождения три дня. По предварительным данным, водитель вышел из авто, не поставив его на ручной тормоз. Легковушка покатилась в воду. Самостоятельно девушка выбраться не смогла. Водолазы нашли ее тело на заднем сиденье.

Ранее сообщалось о девушке, которая упала в воду с Крымского моста в центре Москвы. Спасатели подняли ее на катер в 50 метрах от берега. Ей оказали первую помощь, передали врачам скорой помощи и доставили в институт имени Склифосовского. Полицейские выясняют причины происшествия.