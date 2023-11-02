Девушка упала в воду с Крымского моста в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымский мост, Москва

Девушка упала в воду с Крымского моста в центре Москвы в ночь на 2 ноября, спасатели подняли пострадавшую на катер в 50 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Температура воды в это время составляла всего пять градусов.

В 01:01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения, — сказал собеседник агентства.

Спасатели прибыли на место ЧП уже через четыре минуты после произошедшего. Девушке оказали первую помощь, передали врачам скорой помощи, которые доставили ее в институт имени Склифосовского. Полицейские выясняют причины происшествия.

В конце сентября в Москве-реке утонула женщина, решившая искупаться из-за теплой погоды. ЧП на воде произошло в районе улицы Поречная в Марьино, однако тело унесло течением. Позднее его извлекли из воды вблизи торгово-развлекательного комплекса МАRi. Личность погибшей на тот момент установлена не была.

Ранее спасатели достали из Москвы-реки тело погибшего мужчины, которое всплыло под Парящим мостом на Москворецкой набережной на территории парка «Зарядье». Правоохранители выясняли, являлся ли погибший еще одним участником смертельной экскурсии по подземным коллекторам.