В Москве-реке нашли тело женщины SHOT: в Марьино из Москвы-реки достали тело утонувшей женщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве-реке утонула женщина, решившая искупаться из-за теплой погоды, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, ЧП произошло на улице Поречная в Марьино.

Как пишет SHOT, женщину унесло течением. Позднее ее тело извлекли из воды вблизи торгово-развлекательного комплекса МАRi. Личность погибшей устанавливают.

Ранее сообщалось, что в столичном бассейне утонул опытный 56-летний дайвер. ЧП произошло в Олимпийской деревне. Мужчина работал в компании, которая занимается чисткой бассейнов. Дайвер не смог выбраться из бассейна после того, как в фильтровую трубу засосало его руку. Он скончался, когда в баллоне закончился кислород. Его тело обнаружили спустя час после смерти.

До этого шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в озере, пока ее родители распивали спиртное. Они не сразу обнаружили пропажу ребенка. Девочку без сознания доставили в больницу, однако врачи не смогли ей помочь.

В августе трехлетний ребенок утонул в декоративном водоеме на территории гостиничного комплекса в поселке Рыбачий. По данным следствия, малыш, оказавшийся без присмотра взрослых, упал в пруд, не предназначенный для купания. Постояльцы гостиницы достали его, но откачать не смогли.