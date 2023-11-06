Стала известна личность утонувшей в машине жительницы Петербурга Утонувшей в машине в Петербурге пассажиркой была беременная медсестра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утонувшей в машине в Санкт-Петербурге пассажиркой оказалась медсестра местной детской поликлиники, пишет издание 78.ru. Трагедия произошла 5 ноября. Автомобиль, в котором она находилась, упал в реку Неву. По данным издания, женщина была беременной. До своего дня рождения она не дожила три дня.

Уточняется, что полицейские до сих пор устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ее спутник находится в отделении. По предварительным данным, он вышел из автомобиля, не поставив его на ручной тормоз.

В результате этого, как сообщалось ранее, машина вместе с пассажиркой покатилась в реку. Находившиеся рядом рыбаки пытались остановить транспорт, но у них не получилось. Самостоятельно девушка выбраться не смогла. Прибывшие на место водолазы обнаружили ее тело на заднем сиденье.

Также накануне аналогичная трагедия произошла под Иркутском. Легковушка с четырьмя пассажирами съехала в реку на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь в Усть-Кутском районе. В числе жертв двое детей.

За несколько дней до этого сообщалось о девушке, которая упала в воду с Крымского моста в центре Москвы. Спасатели подняли ее на катер в 50 метрах от берега. Ей оказали первую помощь, передали врачам скорой помощи и доставили в институт имени Склифосовского. Полицейские выясняют причины происшествия.