Двое детей сбежали на рыбалку и обморозили конечности Двое малолетних детей получили обморожение на рыбалке и попали в больницу под Волгоградом

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В селе Староселье в Волгоградской области двое детей ушли на рыбалку, потерялись и попали в больницу с обморожением, сообщается на сайте регионального главка МВД России. В ведомстве отмечают, что два брата пяти и восьми лет пошли рыбачить, пока их отец находился в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге дети замерзли и решили вернуться домой, но не смогли найти дорогу обратно. После их пропажи старший брат позвонил сожительнице отца, которая обратилась в полицию. У детей диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. Сейчас они находятся под присмотром медиков.

Ранее в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края женщина насмерть замерзла по пути на работу. Погибшая вместе с двумя своими коллегами, которые получили серьезные обморожения, попала в снежный заряд и заблудилась.

В преддверии Нового года в ожоговый центр Читинской городской больницы № 1 поступил пациент с сильным обморожением обеих ног. Пострадавшему водителю, застрявшему в 30-градусный мороз на трассе из-за заглохшего автомобиля, ампутировали обе стопы.