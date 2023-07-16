Двое человек погибли при столкновении «Мерседеса» с деревом в Ленобласти В Ленинградской области двое человек погибли после того, как «Мерседес» врезался в дерево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека погибли после того, как «Мерседес» съехал с проезжей части и врезался в дерево в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «78 Новости». По информации канала, среди погибших в ДТП водитель и один из пассажиров, второй пассажир был госпитализирован.

Канал отмечает, что авария произошла рано утром на дороге между деревнями Извоз и Хотнежа.

Ранее в Москве два мотоциклиста пострадали при столкновении с автомобилем такси. ДТП произошло на улице Маршала Бюрюзова в районе дома № 32. Мотоциклистов госпитализировали, их состояние не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются. До этого в подмосковной Электростали водитель легковушки сбил пожилую пару, в результате женщина погибла, ее спутник получил серьезные травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия, вскоре его разыскали полицейские

Кроме того, в Прикамье произошло массовое ДТП, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей, которые скончались еще до приезда врачей скорой помощи. Авария произошла на участке дороги Большая Сосновая — Частые, столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. Пострадавшие получили травмы, несовместные с жизнью. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колеса, водитель фуры не справился с управлением и протаранил другие машины.