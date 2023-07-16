Пьяный водитель сбил пожилую пару в Электростали и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Электростали на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП с участием пешеходов, в котором погибла пенсионерка, а ее спутник получил серьезные травмы, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, которые приводятся на сайте «МВД Медиа», водитель за рулем легкового автомобиля был пьян. После наезда на пешеходов он скрылся с места происшествия.

Волк заявила, что мужчину удалось задержать в одном из городских дворов, в момент задержания он был пьян. По информации МВД, женщина 1931 года рождения скончалась на месте, а 56-летнего мужчину доставили в больницу. Утверждается, что пенсионеры переходили дорогу в неположенном месте.

По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на пожилую женщину 1931 г. р. и мужчину 1967 г. р., переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего скрылся с места ДТП, — сообщает ведомство.

По словам Волк, водитель авто доставлен в отделение местной полиции.

Ранее жительница Улан-Удэ спасла пятилетнюю дочь от гибели, вовремя оттолкнув ее с дороги. Сама 36-летняя женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами после наезда иномарки. Ребенок получил ссадины и ушибы. Девочку отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи.