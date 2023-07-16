Два мотоциклиста пострадали в ДТП с машиной такси на северо-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве два мотоциклиста пострадали при столкновении с автомобилем такси, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. ДТП произошло на улице Маршала Бюрюзова в районе дома № 32. Мотоциклистов госпитализировали, их состояние не уточняется.

По предварительной информации, водитель автомобиля такси при повороте налево не уступил дорогу движущимся мотоциклам, — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняются. На кадрах с места аварии видно, что у машины такси от удара отлетел бампер.

Ранее в Прикамье в результате массового ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей, которые скончались еще до приезда врачей скорой помощи. Авария произошла на участке дороги «Большая Сосновая — Частые», столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. Пострадавшие получили травмы, несовместные с жизнью. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колеса, водитель фуры не справился с управлением и протаранил другие машины.

В подмосковной Электростали водитель легковушки сбил пожилую пару, в результате женщина погибла, ее спутник получил серьезные травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия, вскоре его разыскали полицейские, при этом в момент задержания мужчина был пьян, сообщили в МВД.