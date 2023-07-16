Массовое ДТП в Пермском крае унесло жизни пяти человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием четырех автомобилей произошла на 13-м километре автодороги Большая Сосновая — Частые, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, в результате ДТП погибли пять человек, среди которых двое детей.

Они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда скорой помощи, говорится в публикации. Еще двое человек были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

По данным канала, столкновение между грузовиком, двумя легковыми автомобилями и мотоциклом произошло из-за лопнувшего колеса. Водитель большегруза не смог справиться с управлением и протаранил других участников аварии.

Ранее сообщалось об аварии в городе Урюпинске Волгоградской области. Водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки ВАЗ. За рулем второй машины находился сотрудник дорожно-транспортной службы. Его коллега, расположившийся на пассажирском сиденье, скончался до приезда скорой помощи. Также сообщается о пострадавшем ребенке.

Предполагаемый виновник ДТП был задержан. На опубликованных кадрах видно, что мужчина еле держался на ногах и свалился в кювет.