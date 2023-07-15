Пьяный водитель в Урюпинске протаранил машину ДПС, убив инспектора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Урюпинске Волгоградской области 53-летний пьяный водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки ВАЗ, которым управлял 29-летний сотрудник ДПС. В салоне с ним ехал 27-летний коллега, который скончался на месте, сообщается на сайте управления МВД региона. Также в аварии пострадал ребенок, ехавший в иномарке.

В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель «Шевроле» и его 12-летний пассажир получили травмы, — сообщили в УМВД.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Предполагаемый виновник ДТП задержан. На кадрах с места ЧП видно, что мужчина, свалившийся в кювет, не может держаться на ногах.

Сегодня, 15 июля, полиция задержала в Санкт-Петербурге 22-летнего парня, после ДТП избивавшего мужчину резиновой палкой на Невском проспекте. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга. После оказания помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.