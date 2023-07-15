В Петербурге участника ДТП прямо на дороге избили резиновой палкой 78.ru: один из участников ДТП в центре Петербурга избил другого резиновой палкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в Санкт-Петербурге 22-летнего парня, избивавшего мужчину резиновой палкой на Невском проспекте, сообщает портал 78.ru. Инцидент произошел после ДТП в районе дома № 27. По данным портала, пострадавшему диагностировали сотрясение мозга.

ДТП произошло в пятницу, 14 июля, примерно в 14:20. После этого один из участников происшествия напал на другого с резиновой дубинкой прямо на проезжей части. В полицию об этом сообщила женщина, увидевшая потасовку.

Правоохранители задержали нападавшего. В его отношении возбуждено уголовное дело. Потерпевшим оказался управляющий одной из местных компаний. 52-летний мужчина обратился в Мариинскую больницу с закрытой черепном-мозговой травмой. После оказания помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге после ДТП произошла стрельба. Водитель «Газели» обратился к правоохранителям, сообщив, что во время дорожного конфликта владелец автомобиля Audi дважды выстрелив ему в ногу. Второй участник происшествия заявил в полицию, что открыл огонь после того, как оппонент ударил его доской.

Полицейские обнаружили на месте конфликта две гильзы и следы крови. Стрелявший отпущен с обязательством о явке.