В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой Водителю «Газели» в Петербурге прострелили ногу после конфликта с водителем Audi

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в полицию обратился 57-летний водитель «Газели», который сообщил, что ему в ногу дважды выстрелил водитель Audi. Как передает 78.ru, инцидент произошел во время дорожного конфликта.

Вторым участником конфликта стал 31-летний мужчина, который также обратился в полицию и заявил, что открыл огонь, поскольку оппонент пытался ударить его доской. Полицейские обнаружили на месте конфликта две гильзы и следы крови. Стрелявший отпущен с обязательством о явке.

До этого в Санкт-Петербурге на улице Олеко Дундича две семейные пары подрались за место на парковке и попали на видео. На записи видно, как участники спора вначале кричат друг на друга матом, а затем переходят на кулаки.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате столкновения автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края увеличилось до 17. Число погибших в аварии выросло до трех. Авария произошла 15 июля около 05:10 на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе. По данным МВД, зерновоз выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус, который направлялся из Тулы в Анапу.