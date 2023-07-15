Число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось МВД: число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 17

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате столкновения автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края увеличилось до 17, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. Также в ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию МЧС о том, что число погибших в аварии выросло до трех. На месте продолжают работать экстренные службы.

Информация о пострадавших на данный момент: 17 пострадавших, семеро — госпитализировано. <...> Официальная информация: в результате ДТП трое погибших, — говорится в публикациях МВД.

Авария произошла 15 июля около 05:10 на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе. По данным МВД, зерновоз выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус, который направлялся из Тулы в Анапу.

До этого в Краснодарском крае попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек, и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в проезжавших в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.