Двое человек погибли при столкновении автобуса с зерновозом под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае пассажирский рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, в результате чего погибли два человека, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, еще 10 человек получили различные ранения. Все жертвы оказались пассажирами автобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Авария произошла 15 июля около 05:10 на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края. По данным МВД, грузовик выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус, который направлялся из Тулы в Анапу.

В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами, — уточнил начальник пресс-службы МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

При этом пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что в результате аварии погибли трое человек, еще 14 получили ранения. Всего на борту автобуса находились 39 человек, из них девять — дети.

Ранее в Краснодарском крае попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек, и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в проезжавших в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.