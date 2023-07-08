В Петербурге две семьи подрались из-за парковочного места и попали на видео

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В Санкт-Петербурге на улице Олеко Дундича две семейные пары подрались за место на парковке, кадрами с моментами конфликта поделился в Telegram портал 78.RU. На записи видно, как участники спора вначале кричат друг на друга матом, а затем переходят на кулаки. Чем закончилась перепалка, не уточняется.

Ранее на юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драки дворников. Поножовщина возле дома № 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.

До этого на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Потасовка началась у дома № 137. Изначально в снегу у обочины дороги подрались двое мужчин, а позже к ним подбежало подкрепление.

Также стало известно, что в московском ресторане «Турандот», где отмечались сразу две свадьбы, произошла массовая драка. Один из посетителей, будучи сильно пьяным, подсел к невесте из незнакомой компании, что разозлило ее супруга. Мужчина начал драку, в которую ввязались и другие гости заведения.