Дворники в Москве устроили массовую драку с поножовщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драке дворников, сообщает РЕН ТВ со ссылкой источник. Поножовщина возле дома 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.

Участники драки достали ножи. В результате четверо дворников получили ножевые ранения и были госпитализированы. У всех пострадавших тяжелые ранения с повреждением внутренних органов, — говорится в сообщении.

Двое подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле Mercedes, скрылись. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц.

Ранее на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Потасовка началась у дома № 137. Изначально в снегу у обочины дороги подрались двое мужчин, а позже к ним подбежало подкрепление.

Также стало известно, что в московском ресторане «Турандот», где отмечались сразу две свадьбы, произошла массовая драка. Один из посетителей, будучи сильно пьяным, подсел к невесте из незнакомой компании, что разозлило ее супруга. Последний начал драку, в которую ввязались и другие гости заведения.