Массовая драка на дороге в Санкт-Петербурге попала на видео На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале «78». Там же опубликовано видео произошедшего инцидента.

Сообщается, что потасовка началась у дома № 137. Видео снято из проезжающей машины. На кадрах видно, как у обочины дороги в снегу дерутся двое мужчин. К ним подбегают еще несколько человек и также включаются в драку.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области два пассажира автобусного междугороднего рейса Выборг — Светогорск подрались, после чего у одного из конфликтующих случился инсульт. Инцидент произошел поздно ночью, когда автобус уже приближался к конечному пункту.

Также стало известно, что в московском ресторане «Турандот», где отмечались сразу две свадьбы, произошла массовая драка. Один из посетителей, будучи сильно пьяным, подсел к невесте из незнакомой компании, что разозлило ее супруга. Последний начал драку, в которую ввязались и другие гости заведения.