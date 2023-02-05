Из-за невнимательного гостя в ресторане Москвы произошла массовая драка В ресторане «Турандот» произошла массовая драка из-за гостя перепутавшего невест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ресторане «Турандот», где отмечались сразу две свадьбы, произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации издания, один из посетителей, будучи сильно пьяным, «дерзко» подсел к невесте из другой незнакомой компании, что разозлило ее супруга, который пустил в ход кулаки, вследствие чего в драку вступили и другие гости заведения.

SHOT пишет, что в отделение московской полиции поступил звонок от одного из женихов, который попросил вызвать наряд из-за серьезной драки. Позднее выяснилось, что один из гостей перепутал невест, поскольку «все они красивые, и обе в белых платьях» и подошел к незнакомой девушке. В итоге супруг применил к нему силу, после чего в драку ввязались его друзья, а потом «все передрались».

По информации канала, после того как драка утихла, ее участники поговорили между собой и все уладили. Мужчина, который перепутал невест, после случившегося мирно отправился домой. Отмечается, что он не намерен писать заявление в полицию, а того кто его бил он и вовсе не помнит ввиду «веселого настроения».

Ранее стало известно, что свадьба в петербургском ресторане «Европа» завершилась убийством. Гость из Москвы несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета «Гроза», в результате чего тот скончался. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.