Свадьба в петербургском ресторане завершилась убийством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадьба в петербургском ресторане «Европа» завершилась убийством, передает «Фонтанка». Гость из Москвы несколько раз выстрелил в местного мужчину из травматической «Грозы», в результате чего тот скончался. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

По данным издания, конфликт разгорелся уже после торжества. Москвич выстрелил в голову петербуржцу не менее пяти раз. Пострадавший пытался самостоятельно выйти из заведения, однако упал на нижние ступени ресторанной лестницы. Родители пытались довезти его до больницы, но мужчина скончался в такси.

На место происшествия вызвали полицию. В отношении стрелявшего завели уголовное дело по статье «Убийство».

Telegram-канал SHOT пишет, что в ходе потасовки за оружие схватился 31-летний безработный Эльвар Амирасланов. Он, по данным авторов, стрелял в 26-летнего петербуржца Вугара Намазалиева.

Ранее на одной из детских площадок Екатеринбурга пьяный мужчина открыл стрельбу. По словам очевидцев, злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета во время того, как родители и ребята гуляли во дворе дома. Пока на место ЧП ехали экстренные службы, стрелка попытались успокоить его знакомые, однако он пригрозил достать автомат. Во время стрельбы пострадал один человек — им оказался 38-летний прохожий. Ему прострелили ухо.