Двое 72-летних туристов пропали на вулканах Камчатки

Фото: t.me/vulcanikamchatki

Двое мужчин в возрасте 72 лет пропали на территории природного парка «Ключевской» на Камчатке, сообщает Telegram-канал сети природных парков «Вулканы Камчатки». В назначенное время они не отметились на контрольной точке. Администрация парка просит туристов связаться с ними или с краевым центром ГО ЧС, если им на пути повстречается пара пенсионеров.

В назначенное время они не появились на стоянке «Клешня». В последний раз туристы выходили на связь 27.08 с ледника Богдановича, — сообщает администрация.

«Ключевской» — это место наиболее активного вулканизма в мире. На его территории находятся 13 высочайших вулканов России, четыре из которых — действующие.

В последний раз в «Ключевском» происходило извержение вулкана в конце июня. Вместе с тем в этом районе была зафиксирована сейсмическая активность.

В конце августа спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии при сплаве по реке Тые. Туристы не могли вернуться самостоятельно, поскольку в реке поднялся уровень воды. Отмечается, что в составе тургруппы значилось пять человек, они передвигались на двух катамаранах.