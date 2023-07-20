Движение по трассе «Таврида» в Крыму восстановили Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе «Таврида»

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Очередь на автомобильной заправке на трассе «Таврида» в Крыму

Движение по автодороге А-291 «Таврида» в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Ранее трасса перекрывалась из-за пожара на Старокрымском военном полигоне.

Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено, — написал Аксенов.

Ранее в связи с ЧП на полигоне в Крыму региональные власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов — Кринички, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с прилегающих к военному объекту территорий вывезут порядка двух тысяч жителей.

Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что пожар на военном полигоне устроили местные жители, завербованные Службой безопасности Украины. Позднее глава разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что атаку организовали ВСУ. Данные о расположении объекта, по его словам, передали проживающие в Крыму граждане.