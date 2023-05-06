Движение по Крымскому мосту восстановили спустя час после остановки

Фото: Крымский мост

Движение по Крымскому мосту, остановленное утром 6 мая по техническим причинам, возобновлено менее чем через час, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Об остановке движения по мосту стало известно около 09:20 мск. При этом Керченская паромная переправа работала в обычном режиме.

Движение по Крымскому мосту возобновлено, — написал Крючков.

5 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста восстановлено с опережением графика. Он добавил, что строители работали круглосуточно, работа велась в две смены. Для восстановления пути были заменены два пролетных строения, для чего было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Дорожное и железнодорожные полотна моста были повреждены в ходе теракта 8 октября 2022 года. В результате взрыва конструкции получили повреждения, загорелись семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.

17 марта президент России Владимир Путин сообщал, что восстановление Крымского моста после атаки продолжается. По его словам, полный ремонт объекта будет завершен в срок.